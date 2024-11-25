Белорусские предприятия намерены наладить в Пакистане сборку сельскохозяйственной и грузовой техники

«Есть конкретные намерения белорусских производителей налаживать здесь сборочные производства сельскохозяйственной и грузовой техники. Это могут быть многофункциональные центры, сборочные производства. И мы отмечаем колоссальный интерес пакистанской стороны в этом направлении. Думаю, в рамках форума это подтвердится конкретными контрактами и соглашениями. Потому что уже сейчас львиную долю экспорта в Пакистан как раз занимают поставки белорусской техники», — рассказал Алексей Кушнаренко.



По словам министра, среди конкурентов Беларуси в Пакистане — Китай и соседние государства. Но при этом уровень компетенций и развития промышленности, сельского хозяйства позволяет белорусским предприятиям на равных конкурировать с основными игроками на пакистанском рынке.



У Беларуси также есть в Пакистане свои интересы. Например, здесь очень сильно развита легкая промышленность. Из Пакистана поставляются фрукты. Серьезно развивается фармакология. «Это тоже такие точки роста, которые необходимо обсуждать, за которые необходимо цепляться и развивать имеющийся потенциал», — подчеркнул Алексей Кушнаренко.



Ранее сообщалось, что Минский тракторный завод прорабатывает вопрос создания сборочного производства в Пакистане. «У нас как у экспортера практически на все континенты земного шара есть ряд технических типовых решений, которые подразумевают создание сборочных производств от 500 до 10 тыс. единиц в год. Поэтому компонентная техническая база у нас подготовлена. Площадка, возможности финансового сопровождения и другие вопросы нам еще предстоит решить совместно с нашими партнерами», — отмечал генеральный директор Минского тракторного завода Сергей Авраменко.