Еще один город Башкирии вводит туристический налог

Напомним, ранее стало известно, что аналогичное решение было принято депутатами Кумертау. Там под налог попадают две гостиницы. Они будут уплачивать в городской бюджет 1% от проживания, но не менее 100 рублей в день. Муниципалитет рассчитывает получить от туристических сборов порядка 1,3 млн в год.