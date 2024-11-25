Еще один город Башкирии вводит туристический налог

Документ опубликован на официальном сайте совета. В нем говорится, что налоговая ставка в первый год составит 1%. Далее она будет повышаться на 1%, и с 2029 года размер составит уже 5%.
Напомним, ранее стало известно, что аналогичное решение было принято депутатами Кумертау. Там под налог попадают две гостиницы. Они будут уплачивать в городской бюджет 1% от проживания, но не менее 100 рублей в день. Муниципалитет рассчитывает получить от туристических сборов порядка 1,3 млн в год.
Еще 18 муниципалитетов региона отказались вводить туристические сборы.