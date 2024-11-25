Олбани
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка

ЦБ Узбекистана: карты UnionPay Газпромбанка в стране были заблокированы извне.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 25 ноя — РИА Новости. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане.

«ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay».

сказал представитель ЦБ.

ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране.

США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом.

В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.