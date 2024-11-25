ЦБ Узбекистана прокомментировал блокировку карт UnionPay Газпромбанка

ТАШКЕНТ, 25 ноя — РИА Новости. ЦБ и банки Узбекистана не блокировали карты UnionPay Газпромбанка в республике, в работе которых возникли проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
В выходные некоторые пользователи карт UnionPay Газпромбанка сообщали в соцсетях, что не смогли снять наличные с данных карт в банкоматах в Узбекистане.
«ЦБ и отечественные банки не блокировали работу карт UnionPay. Более подробную информацию, считаем, можно получить у представителей UnionPay».
ЦБ Узбекистана в январе 2022 года аккредитовало представительство Газпромбанка в республике. Однако банк не работает с физическими лицами в стране.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.