Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще в 550 частных домов в Нижнем Тагиле проведут газ

Газификация Нижнего Тагила продолжается.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле продолжается газификация частного сектора. До конца 2024 года в городе подключат газ еще в 550 частных домовладениях. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.

Специалисты установят в домовладениях котлы, смонтируют внутридомовые газовые сети, а также все комплектующие, после чего поставщик газа обеспечить ресурсом потребителей через газораспределительную сеть.

Отметим, что сейчас подключение к газу осуществляется по федеральной программе «Чистый воздух». Работы идут в десятках населенных пунктах.

ЖКХ