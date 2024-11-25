Еще в 550 частных домов в Нижнем Тагиле проведут газ

В Нижнем Тагиле продолжается газификация частного сектора. До конца 2024 года в городе подключат газ еще в 550 частных домовладениях. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.
Специалисты установят в домовладениях котлы, смонтируют внутридомовые газовые сети, а также все комплектующие, после чего поставщик газа обеспечить ресурсом потребителей через газораспределительную сеть.
Отметим, что сейчас подключение к газу осуществляется по федеральной программе «Чистый воздух». Работы идут в десятках населенных пунктах.