Средняя зарплата в Свердловской области превысила 77 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты в регионе оказались у специалистов в области IT. Они получают в среднем 121,2 тысячи рублей в месяц. В топ-5 также вошли работники в сферах «Научные исследования и разработки» (117,9 тысячи рублей), «Финансы и страхование» (110,5 тысячи рублей), «Добыча полезных ископаемых» (89,4 тысячи рублей) и «Транспортировка и хранение» (80,1 тысячи рублей).