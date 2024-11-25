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Средняя зарплата в Свердловской области превысила 77 тысяч рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 ноября, УралПолит.Ru. По итогам сентября текущего года среднемесячная зарплата в регионе достигла 77,8 тысяч рублей, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета Свердловскстата.

Источник: Reuters

Самые высокие зарплаты в регионе оказались у специалистов в области IT. Они получают в среднем 121,2 тысячи рублей в месяц. В топ-5 также вошли работники в сферах «Научные исследования и разработки» (117,9 тысячи рублей), «Финансы и страхование» (110,5 тысячи рублей), «Добыча полезных ископаемых» (89,4 тысячи рублей) и «Транспортировка и хранение» (80,1 тысячи рублей).

Однако УралПолитRu ранее сообщал, что более трети жителей Свердловской области жалуются на нехватку зарплаты. Лишь у 31% опрошенных основные потребности удовлетворяются полностью.