Собянин объявил о завершении проходки тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии

«Продолжаем строить первую очередь Рублево-Архангельской линии метро. В целом проект уже построен на 34%, более чем на треть. Сегодня завершаем проходку одного из тоннелей», — сказал Собянин во время посещения строящейся станции «Бульвар Генерала Карбышева».
В свою очередь, как уточнил президент осуществляющей строительство компании «Ингеоком» Дмитрий Евсеев, все работы по строительству первой линии идут в графике.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, ТПМК «Натали» прошел тоннель примерно за 6 месяцев, стартовав 15 мая. Глубина заложения на станции «Народное Ополчение» составила 22 м, на самой глубокой точке — 24 м, на выходе у станции «Бульвар Генерала Карбышева» — 12 м.
Рублево-Архангельская ветка
Новая Рублево-Архангельская ветка столичной подземки длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от ММДЦ «Москва-сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск — с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Ожидается, что в первые годы эксплуатации Рублево-Архангельской линией будут пользоваться порядка 250 тыс. пассажиров в сутки.
Первые две станции будущей ветки «Деловой центр» и «Шелепиха» были открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро. В 2021 году были начаты работы по реализации первого и второго этапов строительства Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща» с 6 новыми станциями: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая Роща».
Сооружение всех перегонных тоннелей Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» предполагается завершить в 2026 году.
Строящаяся станция «Бульвар Генерала Карбышева» расположена в районе Хорошево-Мневники, вдоль улицы Маршала Тухачевского, на пересечении с бульваром Генерала Карбышева. В настоящее время на станции ведутся разработка грунтов и устройство ограждающих конструкций котлована.