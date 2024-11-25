Собянин объявил о завершении проходки тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии

Первые две станции будущей ветки «Деловой центр» и «Шелепиха» были открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро. В 2021 году были начаты работы по реализации первого и второго этапов строительства Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща» с 6 новыми станциями: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая Роща».