В Омске хотят снести две школы, которые вошли в программу капремонта

Школы № 71 и № 91 в Омске, включенные в программу капитального ремонта, могут быть снесены из-за серьёзных повреждений зданий.
Школа № 91, расположенная на улице 24-я Северная, была передана подрядчику ООО «ДАНСтрой» 25 января этого года. Контракт на ремонт оценили в 331,9 млн рублей. Однако обследование, завершённое 7 июня, показало, что большинство строительных элементов находятся в аварийном состоянии или близки к этому.
Подрядчик заявил, что выделенных средств недостаточно для проведения ремонта. По их оценке, дополнительно потребуется не менее 165 млн рублей. В мэрии признали, что завершить работы к запланированному сроку, 15 июля 2025 года, не удастся. Городская администрация предложила заменить объект в программе капремонта, чтобы не нарушать сроки госпрограммы «Развитие образования».
Школа № 71, расположенная в микрорайоне Московка, была передана подрядчику «Строительные материалы Сибири» для проведения капремонта стоимостью 225,4 млн рублей. Однако подрядчик отказался принимать здание из-за его аварийного состояния.
Обследование подтвердило, что школа требует серьёзных вложений, и проектно-сметная документация сейчас проходит корректировку. Если дополнительные затраты окажутся слишком высокими, может быть принято решение о сносе здания.