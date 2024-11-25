В Омске хотят снести две школы, которые вошли в программу капремонта

Подрядчик заявил, что выделенных средств недостаточно для проведения ремонта. По их оценке, дополнительно потребуется не менее 165 млн рублей. В мэрии признали, что завершить работы к запланированному сроку, 15 июля 2025 года, не удастся. Городская администрация предложила заменить объект в программе капремонта, чтобы не нарушать сроки госпрограммы «Развитие образования».