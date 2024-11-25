В Калининграде поднимут зарплату дворникам

«Штатная численность дворников составляет 826 человек. На текущий момент средняя численность — 414, то есть ровно в два раза меньше, чем нам необходимо по штату. Понятно, что мало желающих идти к нам работать. На следующий год приняли решение об увеличении зарплаты на 18%», — сказала Дятлова.