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В Калининграде поднимут зарплату дворникам

Увеличение составит почти 20%

Администрация Калининграда на 18% поднимет зарплату дворникам. Об этом в ходе оперативного совещания правительства в понедельник, 25 ноября, сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Штатная численность дворников составляет 826 человек. На текущий момент средняя численность — 414, то есть ровно в два раза меньше, чем нам необходимо по штату. Понятно, что мало желающих идти к нам работать. На следующий год приняли решение об увеличении зарплаты на 18%», — сказала Дятлова.

По словам сити-менеджера Калининграда, совмещение участков дворников в залповый период выпадения снега никакого результата не даёт: люди просто не успевают везде провести уборку.

Недостаточно в Калининграде и другого персонала, например, существуют серьёзные сложности с шофёрами, способными работать на снегоуборочной технике.

«Есть также нехватка водителей. Внутри муниципального предприятия “Чистота” проводят переобучение. Условные дворники получают водительские права и выходят на улицы города», — пояснила Дятлова.