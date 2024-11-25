В Новосибирске снесут 60 частных домов у «Локомотив-Арены»

Об этом стало известно на презентации проекта комплексного развития территории возле озера Верховое, сообщает «РБК Новосибирск».
В рамках проекта планируется завершить расселение частного сектора к 2027 году. Девелопер планирует выкупить около 60 домовладений, что составляет примерно 6,2 тыс. кв. м недвижимости.
Руководитель земельного банка «Брусники» в Новосибирске Борис Зырянов отметил, что на данный момент подписаны соглашения об изъятии 20% территории, и собственники начали получать компенсацию.