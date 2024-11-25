В Ростовской области в 2025 году увеличатся тарифы на ЖКУ

Российское правительство утвердило средний размер индексации платы за жилищно-коммунальный услуги начиная с первого июля 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для донского региона возможная индексация составит 10,6%.
Этот показатель — максимально возможный для донских властей. Отклонение по отдельным муниципалитетам после повышения может составить 2,1%. Но рост тарифов обычно не превышает установленного максимального размера.
В 2024 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Дону в Ростовской области выросли в среднем на 9,5%. Повысилась и плата за капитальный ремонт, и вывоз мусора, а также электроэнергия и подача газа.