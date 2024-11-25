Новосибирскстат назвал среднюю зарплату по региону и отраслям

Средняя зарплата в Новосибирской области в январе — сентябре этого года составила 72 027 рублей, следует из пресс-релиза, опубликованного Новосибирскстатом. Там также рассказали, сколько получают сотрудники конкретных отраслей.
Например, специалисты в области информации и связи получают в среднем 134 602 рубля, а в сфере финансов и страхования — 115 709 рублей. Чуть меньше зарплата в отрасли добычи полезных ископаемых — 91 225 рублей, в профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата составила 83 580 рублей.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области подорожали молочные продукты. Такие данные приводит Новосибирскстат.