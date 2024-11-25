Как курс доллара отразится на стоимости недвижимости и аренды в Казахстане

Эксперт предполагает, что цены могут в моменте подняться даже на 20−30% на какой-то период, но со временем вернется к прежним позициям. Однако он не рекомендует собственникам спешить со сделками в такой период, потому что через 2−3 месяца с учетом инфляции и роста цен в связи с повышением доллара можно потерять еще больше, так цены после возможного роста вернуться к прежнему уровню.