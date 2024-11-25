Менеджеры, но не авиаторы: «Туполеву» не нашли своего Когогина и почему это проблема

«В зарубежной практике бывает так, что ставят хорошего бизнесмена и он не является специалистом. Но менеджер там и менеджер здесь — это большая разница. Там менеджер окружает себя специалистами, и он не берется за них говорить что-то по технике. Он организует работу высоких профессионалов, помогая им. Вот он является менеджером. У нас же это те люди, кто с такой практикой не знаком, и они все брали на себя. Вот предложите мне, к примеру, стать нейрохирургом, проводить операции. Я откажусь».