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Осенью на Кубани средние зарплаты выросли на 15%

Осенью в Краснодарском крае средние предлагаемые зарплаты увеличились на 15%, до 76,2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работы».

По средним зарплатам Кубань занимает третье место в России. Регион делит его с Новосибирской областью. На Кубани наиболее заметный рост средних зарплатных предложений у складских работников (+39%), в Новосибирской области — у водителей и курьеров (+43%).

Лидером рейтинга стала Москва, где соискателям стали предлагать на 21% больше, чем в аналогичный период годом ранее. В среднем работодатели столицы готовы платить около 99,5 тыс. руб.

Второе место занимает Воронежская область, где средние зарплатные предложения для новых сотрудников с осени 2023 года выросли на 17% и достигли 77,7 тыс. руб.