Осенью на Кубани средние зарплаты выросли на 15%

По средним зарплатам Кубань занимает третье место в России. Регион делит его с Новосибирской областью. На Кубани наиболее заметный рост средних зарплатных предложений у складских работников (+39%), в Новосибирской области — у водителей и курьеров (+43%).
Лидером рейтинга стала Москва, где соискателям стали предлагать на 21% больше, чем в аналогичный период годом ранее. В среднем работодатели столицы готовы платить около 99,5 тыс. руб.
Второе место занимает Воронежская область, где средние зарплатные предложения для новых сотрудников с осени 2023 года выросли на 17% и достигли 77,7 тыс. руб.