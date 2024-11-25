В центре Екатеринбурга разрешили построить 30-этажную гостиницу

Застройщиком выступит компания «Регент». Планируется, что площадь гостиницы составит 27 тысяч квадратных метров, в ней будет 395 номеров и коммерческая недвижимость. В настоящее время девелоперу также необходимо получить разрешение на строительство. Работы должны завершиться до 2030 года, пишет РБК Екатеринбург.
УралПолитRu ранее сообщал, что ДОМ.РФ выделил почти 20 млрд рублей на строительство двух жилых комплексов в Екатеринбурге. Из этой суммы 13,6 млрд рублей будет выделено на реализацию проекта ЖК «Академический квартал 22».