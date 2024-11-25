В центре Екатеринбурга разрешили построить 30-этажную гостиницу

Застройщиком выступит компания «Регент». Планируется, что площадь гостиницы составит 27 тысяч квадратных метров, в ней будет 395 номеров и коммерческая недвижимость. В настоящее время девелоперу также необходимо получить разрешение на строительство. Работы должны завершиться до 2030 года, пишет РБК Екатеринбург.