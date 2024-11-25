В Краснодаре образовался дефицит 6 тысяч строителей

По данным Министерства строительства РФ, отрасли сейчас не хватает около 200 тыс. бетонщиков, электрогазосварщиков, монтажников и маляров. Эксперты считают, что решить проблему можно за счет активного участия компаний в процессе обучения и вовлечения кадров в рабочую практику. Кроме того, по словам специалистов, улучшить ситуацию можно, если государство будет системно стимулировать и повышать престиж рабочих специальностей.