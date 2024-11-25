В Ростове возбуждено дело о невыплате сотрудникам ООО «Мега Плюс» почти 1 млн рублей

Как сообщает региональная прокуратура, дело расследуется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты). По данным источника «Ъ-Юг», знакомого с ситуацией, речь идет о ООО «Мега Плюс Ростов-на-Дону».
Прокуратура Октябрьского района Ростова провела проверку соблюдения трудового законодательства на указанном предприятии. В итоге было установлено, что с июля по ноябрь 2024 года трем работникам организации не выплачивалась зарплата на общую сумму 950 тыс. руб.
Вопрос погашения задолженности по зарплате прокуратура поставила на контроль.
По информации СУ СК России по региону, сейчас в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства совершенного преступления, а также устанавливаются другие работники предприятия, чьи права были нарушены.
Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Мега Плюс Ростов-на-Дону» было зарегистрировано в 2023 году в донской столице по ул. Вавилова, 63Б. Основная отрасль — деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем. Финансовая информация отсутствует.
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», в Ростове было заведено уголовное дело в отношении генерального директора «ООО Вектор» по факту невыплаты 13 млн руб. подчиненным.