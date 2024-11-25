В Ростове возбуждено дело о невыплате сотрудникам ООО «Мега Плюс» почти 1 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Ростова провела проверку соблюдения трудового законодательства на указанном предприятии. В итоге было установлено, что с июля по ноябрь 2024 года трем работникам организации не выплачивалась зарплата на общую сумму 950 тыс. руб.