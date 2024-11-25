Под Новосибирском собираются построить новую дорогу

Работы включают устройство нового земляного полотна, оснований дорожной одежды, двух слоев асфальтобетонного покрытия, установку новых дорожных знаков и нанесение разметки. Завершение первого этапа строительства запланировано на 24 июля 2026 года. Об этом сообщили в ТУАД Новосибирской области.
На данный момент завершены работы по устройству земляного полотна и слоя из щебеночно-песчаной смеси. На первом километре дороги уже уложены слои асфальтобетонного покрытия, оборудованы обочины и нанесена временная разметка.
Стоимость первого этапа работ составляет 195,8 млн рублей.