Под Новосибирском собираются построить новую дорогу

Работы включают устройство нового земляного полотна, оснований дорожной одежды, двух слоев асфальтобетонного покрытия, установку новых дорожных знаков и нанесение разметки. Завершение первого этапа строительства запланировано на 24 июля 2026 года. Об этом сообщили в ТУАД Новосибирской области.