В Новосибирске внедрят новую систему контроля уборки улиц

В Новосибирске внедрят новую систему контроля уборки дорог. Об этом мэр города Максим Кудрявцев доложил губернатору Андрею Травникову. Новая технология позволит в режиме реального времени отслеживать качество работам по 40 параметрам. Включая данные районов по уборочной технике, комплектация штата, результаты уборки и использование противогололедных материалов.
Как сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», сейчас система проходит тестирование. Планируется также, что она будет доступна для всех горожан. Хотя большую значимость, все же, играет для специалистов, которым необходимо отслеживать реальное положение дел. Чтобы иметь возможность решать проблемы в реальном времени.
С начала снежного сезона в этом году в Новосибирске Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 50 010 кубометров снега. Дорожные службы очистили 108 парковок, заездных карманов, островков безопасности, 327 пешеходных переходов, 118 лестниц, 131 остановку общественного транспорта, восемь скверов, отремонтировали 30 дорожных знаков.