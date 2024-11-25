В Новосибирске внедрят новую систему контроля уборки улиц

Как сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», сейчас система проходит тестирование. Планируется также, что она будет доступна для всех горожан. Хотя большую значимость, все же, играет для специалистов, которым необходимо отслеживать реальное положение дел. Чтобы иметь возможность решать проблемы в реальном времени.