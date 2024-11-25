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Четыре общественных территории в Сочи одобрены Госэкспертизой

В Сочи благоустроят четыре пространства для отдыха.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проекты четырех общественных территорий получили одобрение Госэкспертизы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр курорта Андрей Прошунин после рабочего совещания под руководством губернатора региона Вениамина Кондратьева.

«Будем участвовать в конкурсных отборах, чтобы определить источники финансирования и сделать красивее и удобнее для отдыха места на Чекменева и Котельной, в микрорайонах Головинка и Благодать», — написал глава Сочи.

Проекты осуществляют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За шесть лет ее реализации в Сочи благоустроили более 20 парков, скверов, набережных, улиц и дворов.

В 2025 году на курорте планируют создать проекты еще пяти общественных пространств. Локации для благоустройства выбирали сочинцы путем голосования.

Ранее сообщалось, что власти утвердили проекты пешеходной прогулочной зоны в горах Сочи.

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