Четыре общественных территории в Сочи одобрены Госэкспертизой

В Сочи проекты четырех общественных территорий получили одобрение Госэкспертизы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр курорта Андрей Прошунин после рабочего совещания под руководством губернатора региона Вениамина Кондратьева.
«Будем участвовать в конкурсных отборах, чтобы определить источники финансирования и сделать красивее и удобнее для отдыха места на Чекменева и Котельной, в микрорайонах Головинка и Благодать», — написал глава Сочи.
Проекты осуществляют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За шесть лет ее реализации в Сочи благоустроили более 20 парков, скверов, набережных, улиц и дворов.
В 2025 году на курорте планируют создать проекты еще пяти общественных пространств. Локации для благоустройства выбирали сочинцы путем голосования.
Ранее сообщалось, что власти утвердили проекты пешеходной прогулочной зоны в горах Сочи.