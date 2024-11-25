Опубликована карта возраста домов в Нижнем Новгороде

Так, например, в 1958 году в городе возвели свыше 1500 зданий, большинство из которых составили пятиэтажные хрущёвки в новых микрорайонах. Подобный по масштабу пик повторили лишь в 2014 году (почти 1000 единиц), после чего строительство новых домов замедлилось. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что исторический дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде выставили на торги для восстановления силами инвесторов.