Опубликована карта возраста домов в Нижнем Новгороде

Появилась интерактивная карта возраста домов в Нижнем Новгороде. Она показывает, где сейчас находятся самые старые и самые молодые здания, когда они были построены и как выглядят вживую.
Онлайн-проект принадлежит молодым разработчикам Никите Славину и Артуру Кислицыну из издательства «Кон-Тики». Проект включает в себя интерактивные карты по 77 городам России.
Для работы карты разработали специальный алгоритм, который агрегирует данные с семи источников: Опен-стрит-мап (ОСМ), Росреестр, Минкультуры, «МинЖКХ», Викигид, Викиданные и Викимапия.
Согласно данным сервисам, в истории Нижнего Новгорода было несколько пиков строительства, когда было построено наибольшее число построек. Это 1900, 1916−1917 годов, однако по ним сведений нет; конец 1920-х, 1930-х, 1950-х и 2010-е — также крайне выдающиеся пики строительства в Нижнем Новгороде.
Так, например, в 1958 году в городе возвели свыше 1500 зданий, большинство из которых составили пятиэтажные хрущёвки в новых микрорайонах. Подобный по масштабу пик повторили лишь в 2014 году (почти 1000 единиц), после чего строительство новых домов замедлилось. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что исторический дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде выставили на торги для восстановления силами инвесторов.