Из Минска запустили туры за светящимися банковскими картами в Россию

Туроператор Anitaby запустил автобусные туры из Беларуси в Россию за светящимися банковскими картами. Как сообщается на сайте туроператора, можно поехать в Смоленск или Москву из Минска. В российскую столицу автобус едет по трассе М1, поэтому туристов из Жодино, Борисова, Орши также смогут посадить по дороге.
Тур в Смоленск длится два дня, а в Москву — четыре (включая время в пути). Кроме получения банковской карты в программу также входят обзорные экскурсии по основным достопримечательностям городов.
Уникальность тура, исходя из сообщения туроператора, в возможности оформить «инновационный продукт — первую светящуюся карту Т-Банка». «В карте встроены светодиоды, которые светятся каждый раз, когда вы прикладываете ее к терминалу и оплачиваете покупку. У банков РБ таких карт еще нет. Банковской картой Т-Банка могут свободно пользоваться жители Беларуси на территории страны без каких-либо ограничений», отмечается на сайте туроператора.
При этом туристов просят самостоятельно подавать заявку на сайте банка на получение карты — на нужный день (выезды на экскурсии есть в разные даты). В отделение за «пластиком» идти не нужно: курьер доставит конверты в отель к туристам. Карта выпускается бесплатно.
За свою работу оператор просит: 200 BYN +$50 — при поездке в Москву, или 250 BYN — в Смоленск. В цену входят трансфер, проживание в гостинице и экскурсионное обслуживание на маршруте.