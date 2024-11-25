Из Минска запустили туры за светящимися банковскими картами в Россию

Уникальность тура, исходя из сообщения туроператора, в возможности оформить «инновационный продукт — первую светящуюся карту Т-Банка». «В карте встроены светодиоды, которые светятся каждый раз, когда вы прикладываете ее к терминалу и оплачиваете покупку. У банков РБ таких карт еще нет. Банковской картой Т-Банка могут свободно пользоваться жители Беларуси на территории страны без каких-либо ограничений», отмечается на сайте туроператора.