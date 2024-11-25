Молдова примет обязательства по хранению запаса нефтепродуктов

Данная инициатива станет переносом в молдавское законодательство европейской директивы о запасах нефтепродуктов, отметили в министерстве. Согласно предложенным нормам, 50% обязательств по хранению будут переданы госучреждению, подчиненному Минэнерго, другие 50% — импортерам. При этом до 60% запасов нефтепродуктов будет храниться на территории Республики Молдова, остальное можно будет хранить в стране импорта.