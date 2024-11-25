Молдова примет обязательства по хранению запаса нефтепродуктов

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Молдова должна будет в течение нескольких лет ввести для себя обязательство по хранению нефтепродуктов в объеме, равном 90-дневному среднесуточному чистому импорту. Соответствующий законопроект представил госсекретарь Министерства энергетики Константин Боросан.
Данная инициатива станет переносом в молдавское законодательство европейской директивы о запасах нефтепродуктов, отметили в министерстве. Согласно предложенным нормам, 50% обязательств по хранению будут переданы госучреждению, подчиненному Минэнерго, другие 50% — импортерам. При этом до 60% запасов нефтепродуктов будет храниться на территории Республики Молдова, остальное можно будет хранить в стране импорта.
Говоря о необходимости подобной законодательной инициативы, Боросан уточнил, что Молдова он полностью зависит от импорта нефтепродуктов, поскольку необходимое стране дизтопливо и бензин практически полностью импортируется. Это приводит к уязвимости страны в этой области, особенно в случае нарушения цепочки поставок, поскольку коммерческие запасы топлива обычно обеспечивают до 20 дней внутреннего потребления, отметил госсекретарь Минэнерго.
При этом Нефтепродукты остаются доминирующим источником энергии в Республике Молдова, подчеркнул Боросан. По данным исследований об энергетическом балансе страны, нефтепродукты составляют почти 43% в общем валовом потреблении энергии, за ними следуют природный газ (22%), биотопливо и дрова (21%) и электричество (12%).