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В Самаре откажутся от маршруток в пользу автобусов

Соответствующее заявление сделал глава регионального правительства Михаил Смирнов.

«Мы объявили торги на обслуживание автобусных маршрутов по принципиально новым правилам. Главное — не просто закупать автобусы, а требовать от перевозчиков нормального качества обслуживания», — подчеркнул он.

С января следующего года регион получит около трех сотен автобусов. Их выпустят на 22 наиболее популярных маршрута. Все автобусы будут низкопольные и минимум 2023 года выпуска. Новые контракты предполагают полный отказ от маршруток в пользу автобусов средней и большой вместимости, а также безналичную оплату проезда.