В Самаре откажутся от маршруток в пользу автобусов

С января следующего года регион получит около трех сотен автобусов. Их выпустят на 22 наиболее популярных маршрута. Все автобусы будут низкопольные и минимум 2023 года выпуска. Новые контракты предполагают полный отказ от маршруток в пользу автобусов средней и большой вместимости, а также безналичную оплату проезда.