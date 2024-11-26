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Резидентом меньше, резидентом больше: Ozon намерен переехать с Кипра в Калининград

Акционеры компании примут решение 27 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят решение о смене кипрской бизнес-прописки на калининградскую. Компания планирует переехать в российский офшор на острове Октябрьский. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

«Последние два с половиной года Ozon тщательно анализировал различные варианты, как обеспечить устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе в текущих геополитических, экономических и регуляторных условиях. Мы пришли к выводу, что сценарий редомициляции полностью отвечает интересам компании и её партнёров», — говорится в сообщении компании.

Владельцы электронной торговой площадки намерены полностью перенести акционерную структуру компании в Россию, ожидается, что этот процесс будет завершён к концу 2025 года.