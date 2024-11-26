Резидентом меньше, резидентом больше: Ozon намерен переехать с Кипра в Калининград

«Последние два с половиной года Ozon тщательно анализировал различные варианты, как обеспечить устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе в текущих геополитических, экономических и регуляторных условиях. Мы пришли к выводу, что сценарий редомициляции полностью отвечает интересам компании и её партнёров», — говорится в сообщении компании.