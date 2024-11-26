Нацбанк ощутимо повысил курс доллара и курс евро на 26 ноября

Национальный банк скорректировал курсы валют на 26 ноября 2024 года, вторник. Так, ощутимо увеличены курс доллара и курс евро, но понизился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 26 ноября, Национальный банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4682 белорусского рубля, 1 евро — 3,6373 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3379 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 25 ноября, курс доллара и курс евро повышены, а курс российского рубля, наоборот, уменьшен. Ощутимее других при этом после выходных скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении на 26 ноября, вторник, валютные курсы изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США потяжелел на 0,0412 белрубля, курс 1 евро прибавил 0,0707 белрубля, а курс 100 российских рублей стал легче на 0,0155 белрубля.
Еще кредитные истории белорусов будут формироваться по-новому с 2025 года.