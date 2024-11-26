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Юрист Виноградов: инвалидам и 80-летним гражданам увеличат пенсии

Точечные индексации пенсионных выплат пройдут в декабре этого года.

Источник: Аргументы и факты

В декабре этого года российских граждан ждут точечные индексации пенсионных выплат. Кого они коснутся, рассказал в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Он обратил внимание, что основные повышения пенсий в 2024 году уже завершены. Однако есть исключения.

Так, фиксированная часть пенсии вырастет у тех россиян, которые в ноябре отметили 80 лет. Планируется увеличение с 8 134,88 до 16 269,76 рубля. Также вырастет выплата при установлении первой группы инвалидности.

Работа будет проведена в автоматическом режиме. Гражданам РФ не нужно подавать заявления и документы в фонды.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на 2025 год. Согласно указу, он будет составлять 22,5 года.