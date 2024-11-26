Китайский ресторан закрыли в Уссурийске из-за нарушений

В Уссурийске прокуратура провела проверку ресторана на улице Льва Толстого. Результаты визита правоохранителей выявили нарушения требований пожарной безопасности, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
К собственникам заведения предъявили иск, чтобы обязать их устранить все обнаруженные нарушения. Суд удовлетворил ходатайство ведомства, и на время рассмотрения заявления заведение будет временно закрыто:
«Представители прокуратуры проконтролировали фактическое исполнение обеспечительных мер. Кафе опечатано до принятия решения по существу исковых требований».
Напомним, ранее мы писали о том, что суд запретил эксплуатацию торгового центра «Гранд» на Русской во Владивостоке.