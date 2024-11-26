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Застройщику ЖК «Новомарусино» в Новосибирске запросили 5 лет в ИК

Прокурор запросил для директора ООО «Доступное жилье Новосибирск» Вадима Варвянского 5 лет колонии.

Источник: Reuters

Прения сторон по уголовному делу застройщика «Новомарусино» прошли 25 ноября.

Вадим Варвянский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Прокурор просит признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях строительной сферы на 2 года.

Прокурор поддержал гражданские иски потерпевших. Решение суда будет оглашено 13 декабря 2024 года.

ЖК «Новомарусино» вошло в ТОП самых скандальных долгостроев города, читайте в материале «МК» в Новосибирске.