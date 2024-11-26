Застройщику ЖК «Новомарусино» в Новосибирске запросили 5 лет в ИК

Вадим Варвянский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Прокурор просит признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях строительной сферы на 2 года.