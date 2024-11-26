В Перми обладатель прав на Ждуна взыскал с предпринимателя компенсацию

Обладатель прав на Ждуна взыскал в Перми компенсацию с предпринимателя.
Об этом сообщили в краевом суде.
«Ждун — это оригинальное произведение изобразительного искусства, фантазийное существо с головой морского слона, телом личинки, руками человека. Настоящее имя — Гомункулус Локсодонтус. В 2022 году в Индустриальном районе зафиксировали факт торговли мягкой игрушкой в виде Ждуна», — рассказали в Пермском краевом суде.
С предпринимателя, который продавал этот товар, взыскали 10 000 рублей за нарушение авторских прав.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что пермяков призвали помочь решить спор, возникший ещё в 2023 году из-за известного товарного знака «Счастье не за горами». Его зарегистрировал предприниматель из Нытвы. Против выступил создатель известной надписи. Чтобы помочь разрешить спор, жителям Прикамья нужно было пройти небольшой опрос. Он содержал вопрос, с чем ассоциируется фраза «Счастье не за горами».