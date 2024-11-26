В Перми обладатель прав на Ждуна взыскал с предпринимателя компенсацию

Ранее perm.aif.ru сообщил, что пермяков призвали помочь решить спор, возникший ещё в 2023 году из-за известного товарного знака «Счастье не за горами». Его зарегистрировал предприниматель из Нытвы. Против выступил создатель известной надписи. Чтобы помочь разрешить спор, жителям Прикамья нужно было пройти небольшой опрос. Он содержал вопрос, с чем ассоциируется фраза «Счастье не за горами».