На месте новосибирской ИКЕА откроют склад «Мегамаркета»

В администрации торгового центра подчеркивают, что к концу месяца склад будет функционировать в полном объеме. Он предназначен для хранения товаров с высоким спросом, таких как косметика, детские игрушки, канцтовары, товары для дома, DIY-продукция, автомобильные принадлежности, сезонные товары и прочие продукты, соответствующие допустимым габаритам. В пресс-службе отметили, что сотрудничество сети торговых центров с одним из крупнейших игроков в сфере электронной коммерции позволит разработать инновационную бизнес-модель и создать эффективную коллаборацию на стыке онлайн и оффлайн. В настоящее время компания прорабатывает форматы возможного взаимодействия.