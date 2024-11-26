На месте новосибирской ИКЕА откроют склад «Мегамаркета»

Склад «Мегамаркета» на месте ИКЕА откроется в Новосибирске до конца ноября. Маркетплейс займет все площади, где ранее находился гипермаркет шведской торговой сети. Об этом 26 ноября сообщило издание Infopro54 со ссылкой на пресс-службу ТЦ «МЕГА».
В администрации торгового центра подчеркивают, что к концу месяца склад будет функционировать в полном объеме. Он предназначен для хранения товаров с высоким спросом, таких как косметика, детские игрушки, канцтовары, товары для дома, DIY-продукция, автомобильные принадлежности, сезонные товары и прочие продукты, соответствующие допустимым габаритам. В пресс-службе отметили, что сотрудничество сети торговых центров с одним из крупнейших игроков в сфере электронной коммерции позволит разработать инновационную бизнес-модель и создать эффективную коллаборацию на стыке онлайн и оффлайн. В настоящее время компания прорабатывает форматы возможного взаимодействия.
Кроме того, в компании подчеркнули, что «Мегамаркет» займет все освободившиеся площади ИКЕА в 14 торговых центрах «МЕГА». Первые склады экспресс-доставки «Мегамаркет» открыл в октябре в торговых центрах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Адыгее.
Напомним, о том, площади ИКЕИ в российских ТРЦ займет маркетплейс, стало известно в апреле текущего года.