Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде продолжается обновление пространства на улице Титова

В областном центре определили подрядчика, который займется благоустройством пешеходной части улицы от межквартального проезда у дома № 40 до улицы Еременко.

Как проинформировали в мэрии Волгограда, уже в следующем году будет выполнен основной объем работ. За оставшееся до 2025 года время подрядчик проведет необходимую подготовку, приобретет нужные материалы и оборудование.

Планируется, что на пешеходной зоне рабочие высадят новые кустарники и деревья, обустроят парковочные карманы, установят пешеходные ограждения, оснастят территорию системами автополива и видеонаблюдения, уложат более 2 тыс. кв. м новой плитки, установят скамейки и урны. Все работы пройдут в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда.

Напомним, с 2014 года в Волгоградской области благодаря ресурсам нацпроекта «Жилье и городская среда», госпрограммам и грантовым конкурсам было реализовано около 2,2 тыс. проектов благоустройства. Субъект стал одним из лидеров по созданию комфортной городской среды, а его наработки вошли в специализированный федеральный реестр и одобрены к тиражированию в других регионах.

ЖКХ