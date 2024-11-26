В Волгограде продолжается обновление пространства на улице Титова

Напомним, с 2014 года в Волгоградской области благодаря ресурсам нацпроекта «Жилье и городская среда», госпрограммам и грантовым конкурсам было реализовано около 2,2 тыс. проектов благоустройства. Субъект стал одним из лидеров по созданию комфортной городской среды, а его наработки вошли в специализированный федеральный реестр и одобрены к тиражированию в других регионах.