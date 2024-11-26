В Волгограде продолжается обновление пространства на улице Титова

Как проинформировали в мэрии Волгограда, уже в следующем году будет выполнен основной объем работ. За оставшееся до 2025 года время подрядчик проведет необходимую подготовку, приобретет нужные материалы и оборудование.
Планируется, что на пешеходной зоне рабочие высадят новые кустарники и деревья, обустроят парковочные карманы, установят пешеходные ограждения, оснастят территорию системами автополива и видеонаблюдения, уложат более 2 тыс. кв. м новой плитки, установят скамейки и урны. Все работы пройдут в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда.
Напомним, с 2014 года в Волгоградской области благодаря ресурсам нацпроекта «Жилье и городская среда», госпрограммам и грантовым конкурсам было реализовано около 2,2 тыс. проектов благоустройства. Субъект стал одним из лидеров по созданию комфортной городской среды, а его наработки вошли в специализированный федеральный реестр и одобрены к тиражированию в других регионах.