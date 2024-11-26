Курсы валют на 26 ноября, цены на нефть и металлы

По состоянию на 21:41 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 75,75 доллара, или на 2,76%, до 2 661,45 доллара за тройскую унцию, ранее металл дешевел до 2 710 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 3,35%, до 30,712 доллара за унцию.