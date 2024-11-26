Курсы валют на 26 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение до 3%, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 21:58 аст цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,77%, до 72,55 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI — на 2,99%, до 69,11 доллара. Ранее Brent дешевел до 74,5 доллара, WTI — до 71 доллара.
Металлы: стоимость золота усилила снижение до 3% в понедельник вечером после сообщений о согласовании Израилем и Ливаном условий о прекращении огня, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 21:41 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 75,75 доллара, или на 2,76%, до 2 661,45 доллара за тройскую унцию, ранее металл дешевел до 2 710 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 3,35%, до 30,712 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:00 аст bitcoin торговался по 94 369,3 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 3,48%, а ее капитализация составила 1,87 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 430,3 доллара, повысившись в цене на 2,25%. Капитализация этой криптовалюты составила 399,63 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,25 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 26 ноября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 25 ноября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 25 ноября.
1 австралийский доллар 324,58 тенге.
1 азербайджанский манат 294,11 тенге.
10 армянский драм 12,82 тенге.
1 белорусский рубль 152,63 тенге.
1 бразильский реал 85,94 тенге.
10 венгерских форинтов 12,71 тенге.
1 гонконгский доллар 64,07 тенге.
1 грузинский лари 183,55 тенге.
1 датская крона 70,11 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,73 тенге.
1 доллар США 498,51 тенге.
1 евро 522,84 тенге.
1 индийская рупия 5,91 тенге.
1000 иранский риал 11,9 тенге.
1 канадский доллар 357,18 тенге.
1 китайский юань 68,81 тенге.
1 кувейтский динар 1620,06 тенге.
1 кыргызский сом 5,76 тенге.
1 малазийский ринггит 112,08 тенге.
1 мексиканский песо 24,47 тенге.
1 молдавский лей 27,42 тенге.
1 норвежская крона 45,13 тенге.
1 польский злотый 119,76 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,89 тенге.
1 российский рубль 4,81 тенге.
1 СДР 651,68 тенге.
1 сингапурский доллар 370,39 тенге.
1 таджикский сомони 46,81 тенге.
1 тайский бат 14,42 тенге.
1 турецкая лира 14,41 тенге.
100 узбекских сумов 3,91 тенге.
1 украинская гривна 12,02 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 627,13 тенге.
1 чешская крона 20,67 тенге.
1 шведская крона 45,42 тенге.
1 швейцарский франк 560,69 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,6 тенге.
100 южнокорейских вон 35,59 тенге.
1 японская иена 3,23 тенге.