В Волгоградской области бюджет на 2025 год утвердят с дефицитом в 6,5 млрд рублей

Несмотря на прогноз Центробанка, который предусматривает в 2025 году сохранение ключевой ставки на рекордном уровне в 17−20%, с корректировкой до 12−13% в 2026 году и до 7,5−8,5% в 2027 году, проект бюджета Волгоградской области на предстоящую трёхлетку утверждает постепенное увеличение доли коммерческих кредитов в финансировании бюджетных расходов. Этот параметр вырастит с 10,6% в 2024 году до 26,6% в 2027 году.