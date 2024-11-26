На Кубани до конца года планируют заложить 1200 гектаров молодых садов

Ранее «Югополис» сообщал, что за последние 10 лет урожай овощей и фруктов в Краснодарском крае увеличился в два раз. В 2024 году кубанские аграрии собрали 600 тысяч тонн фруктов и ягод и 800 тысяч тонн овощей. Губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что сейчас у производителей есть все возможности, чтобы «занять полки в магазинах и остаться там».