На Кубани до конца года планируют заложить 1200 гектаров молодых садов

В Краснодарском крае до конца года планируют заложить 1200 гектаров молодых садов. Большинство из них — интенсивного и суперинтенсивного типа, которые характеризуются более высокой плотностью посадки (вместо 800 деревьев на гектар — 5000). К сегодняшнему дню саженцы высадили уже на 650 гектарах. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.
В закладке садов используют саженцы, выращенные на территории края. В регионе работают 30 питомников. За последние 7 лет количество выращенных саженцев удалось увеличить более чем в два раза — с 3 до 6,5 млн штук. «В прошлом году собрали 486 тысяч тонн плодово-ягодных культур, в 2024 году планируем увеличить этот результат», — сказал Вениамин Кондратьев.
Рассказал губернатор и о финансовой поддержке садоводов. Ставки субсидий на закладку садов в 2024 году увеличили на 55%, на уходные работы — на 10%. В рамках программы «Малый сад» фермеры могут получить до 80% компенсации затрат на закладку садов и закупку техники.
Ранее «Югополис» сообщал, что за последние 10 лет урожай овощей и фруктов в Краснодарском крае увеличился в два раз. В 2024 году кубанские аграрии собрали 600 тысяч тонн фруктов и ягод и 800 тысяч тонн овощей. Губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что сейчас у производителей есть все возможности, чтобы «занять полки в магазинах и остаться там».