Минфин выделит допфинансирование на оплату труда работников лесного хозяйства

Документ принят на основании указа Президента от 14 марта 2022 года № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».
Министерству финансов поручено увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренные Минлесхозу на ведение лесного хозяйства, на Br9,6 млн для оплаты труда (с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование) работникам организаций, ведущих лесное хозяйство.
Расходы будут увеличены за счет уменьшения расходов на обслуживание внешнего государственного долга.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.