Минфин выделит допфинансирование на оплату труда работников лесного хозяйства

Министерству финансов поручено увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренные Минлесхозу на ведение лесного хозяйства, на Br9,6 млн для оплаты труда (с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование) работникам организаций, ведущих лесное хозяйство.