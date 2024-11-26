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Минфин выделит допфинансирование на оплату труда работников лесного хозяйства

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству лесного хозяйства предоставят дополнительное финансирование на оплату труда работников. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 ноября 2024 года № 865, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят на основании указа Президента от 14 марта 2022 года № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».

Министерству финансов поручено увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренные Минлесхозу на ведение лесного хозяйства, на Br9,6 млн для оплаты труда (с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование) работникам организаций, ведущих лесное хозяйство.

Расходы будут увеличены за счет уменьшения расходов на обслуживание внешнего государственного долга.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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