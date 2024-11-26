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Авиакомпания S7 выплатит 220 тысяч за отказ ребенку в перелете

Решение вынес Якутский городской суд.

Источник: Прецедент

Судебные приставы взыскивают в рамках исполнительного производства порядка 220 тысяч рублей с АО «Авиакомпания “Сибирь”» по решению Якутского горсуда, который удовлетворил иск пассажирки, не допущенной на борт самолета с ребенком.

В мае 2023 года жительница Якутии планировала вместе с сыном вылететь из столицы Республики Саха в Саратов рейсом S7 Airlines. Однако пассажиры не прошли предполетный досмотр, поскольку свидетельство о рождении ребенка было заламинировано. На борт женщину с мальчиком не пустили представители авиакомпании. При том, что билеты приобретались в кассе S7, но у сотрудницы авиапредприятия в момент оформления проездных документов претензий к ламинированному свидетельству ребенка не возникло.

Пассажирка оказалась военнослужащей Росгвардии и имела право на оплату проезда к месту отпуска с ребенком, однако, поскольку перелет не состоялся, ей пришлось вернуть «проездные деньги». При этом стоимость билетов составила больше 106 тысяч рублей. В итоге женщина срочно поменяла свидетельство о рождении сына и улетела отдыхать уже за свой счет.

При отказе в перелете представители авиакомпании заявили, что не пропускают на борт пассажиров с заламинированными свидетельствами о рождении. Однако суд пришел к выводу, что эти действия противоречат законодательству.

— Согласно разъяснениям Федерального агентства воздушного транспорта от 13.07.2023 г., законодательство об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания об их недействительности. Таким образом, ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния, — указано в решении Фемиды.

По итогам разбирательства суд частично удовлетворил требования жительницы Якутии и постановил взыскать с АО «Авиакомпания “Сибирь”» стоимость авиабилетов в размере 106 758 рублей, компенсации морального вреда на сумму 40 000 тысяч рублей и 73 379 рублей штрафа.

Решение Фемиды вступило в законную силу, однако ответчик не спешит его исполнять. В результате судебные приставы в Новосибирске возбудили в отношении авиакомпании исполнительное производство. Долг в размере 222 045 рублей на данный момент не погашен.

Осенью авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров при задержке рейса Иркутск — Новосибирск.

Иван ЛУДНОВ.