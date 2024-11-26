Авиакомпания S7 выплатит 220 тысяч за отказ ребенку в перелете

В мае 2023 года жительница Якутии планировала вместе с сыном вылететь из столицы Республики Саха в Саратов рейсом S7 Airlines. Однако пассажиры не прошли предполетный досмотр, поскольку свидетельство о рождении ребенка было заламинировано. На борт женщину с мальчиком не пустили представители авиакомпании. При том, что билеты приобретались в кассе S7, но у сотрудницы авиапредприятия в момент оформления проездных документов претензий к ламинированному свидетельству ребенка не возникло.