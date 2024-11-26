Правительство Самарской области заблокировало инвестпрограмму «ССК»

АО «ССК» было создано в 2005 году. Компания, по данным ее сайта, владеет и управляет объектами элекросетевого хозяйства в 27 муниципальных районах и шести городах области. Баланс АО оценивается в 47,8 млрд руб., выручка за 2023 г. составила — 14,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,45 млрд рублей. Структура собственности компании не раскрывается — в аудиторском заключении за 2022 г. указывается, что акционерами «ССК» являются физические лица, у которых в собственности не более 25% акций. Однако считается, что компания подконтрольна бизнесмену Владимиру Аветисяну.