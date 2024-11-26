Правительство Самарской области заблокировало инвестпрограмму «ССК»

По словам главы кабмина, вопросы у надзорного органа вызвало расходование тарифных средств на строительство объектов в рамках инвестиционных программ.
«В частности, прокуратурой выявлены факты превышения затрат на строительство и реконструкцию объектов АО “Самарская сетевая компания” в 2021—2023 годах в среднем на 83% над стоимостью, определенной по укрупненным нормативам цены (отраслевыми стандартами ценообразования), утвержденным Минэнерго России. Эта “щедрость” финансировалась из тарифа. Завышение строительных расценок составляет около 5 млрд рублей только за трехлетний период», — написал Михаил Смирнов.
Он также добавил, что в департамент ценового и тарифного регулирования направлены материалы о необходимости проведения работы по исключению из будущей валовой выручки незаконно израсходованных в прошлом тарифных средств.
АО «ССК» было создано в 2005 году. Компания, по данным ее сайта, владеет и управляет объектами элекросетевого хозяйства в 27 муниципальных районах и шести городах области. Баланс АО оценивается в 47,8 млрд руб., выручка за 2023 г. составила — 14,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,45 млрд рублей. Структура собственности компании не раскрывается — в аудиторском заключении за 2022 г. указывается, что акционерами «ССК» являются физические лица, у которых в собственности не более 25% акций. Однако считается, что компания подконтрольна бизнесмену Владимиру Аветисяну.
В «ССК», комментируя ситуацию, отметили, что по состоянию на 8:00 26 ноября компания не получила копий документов, упомянутых в сообщении Михаила Смирнова.".
«При обращении в адрес “ССК”, специалисты компании готовы дать представителям надзорных органов все необходимые пояснения, включая раскрытие производственных и экономических показателей, — заявили в компании. — Напомним, что недавно неизвестные лица уже дезинформировали председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина относительно балансовой стоимости электросетевого оборудования, арендуемого “ССК”. Сумма в 430 миллиардов рублей на поверку оказалась в тысячу раз меньше — 430 миллионов».