Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска достигла 140 тысяч

В октябре 2023 года на рынке первичного жилья Новосибирска было продано 1,05 тыс. квартир на общую сумму 7,4 млрд рублей. Это на 20% меньше по количеству и на 18% по стоимости по сравнению с сентябрём, сообщает «РБК Новосибирс» со ссылкой исследования бизнес-комьюнити One Company.