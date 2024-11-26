Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска достигла 140 тысяч

В октябре 2023 года на рынке первичного жилья Новосибирска было продано 1,05 тыс. квартир на общую сумму 7,4 млрд рублей. Это на 20% меньше по количеству и на 18% по стоимости по сравнению с сентябрём, сообщает «РБК Новосибирс» со ссылкой исследования бизнес-комьюнити One Company.
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 140,4 тыс. рублей, что на 2% выше, чем в предыдущем месяце. Октябрьский район остаётся лидером по застройке.
Коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников отметил, что несмотря на давление со стороны Центрального банка, рынок недвижимости продолжает адаптироваться, а цены на жильё растут. Он также добавил, что слухи о заморозке вкладов могут повлиять на рынок, однако инвестиции в недвижимость по-прежнему остаются привлекательными.