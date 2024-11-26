Трактора BELARUS будут собирать в Пакистане

Сборочное производство тракторов BELARUS мощностью более 100 лошадиных сил планируется организовать в Пакистане, сообщает Минский тракторный завод. Этот проект — один из итогов переговоров белорусской делегации во главе с министром промышленности Александром Ефимовым с руководством двух крупных пакистанских компаний. Уже определены конкретные сроки и алгоритм реализации проекта.
Белорусские тракторы такой мощностью ранее в Пакистан на постоянной основе не поставлялись.
«Организация сборочного производства имеет долгосрочные взаимовыгодные перспективы. Также мы ведем речь, чтобы наладить производство не только тракторов BELARUS, но и агрегатов к ним», — отметил гендиректор МТЗ Сергей Авраменко.
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