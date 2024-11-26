Трактора BELARUS будут собирать в Пакистане

Мы писали, что Нацбанк заявил об изменении с 5 января 2025 года порядка формирования кредитных историй белорусов, чтобы оградить их от мошенников (здесь подробнее), а тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси вырастут максимум на 21 рубль в 2025 году (подробности здесь).