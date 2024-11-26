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Какие изменения ждут автопром Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Председатель акционерного общества «Узавтосаноат» доложил Шавкату Мирзиёеву о проводимой работе в автомобильной промышленности и планах на 2025 год, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

Как отмечалось, доля автомобилестроения в промышленности республики составляет 10%. За прошедшие десять месяцев произвели 338 тыс. легковых автомобилей, локализовали комплектующие 1,4 тыс. видов. Благодаря экономическим мерам себестоимость в отрасли снизилась на 4%. Экспорт составил $455 млн.

«В следующем году намечено произвести 450 тысяч автомобилей и довести экспорт до 700 миллионов долларов. Планируется усилить кооперацию с региональными предприятиями и увеличить локализацию. В частности, будет реализовано 63 проекта на 325 миллионов долларов по освоению производства 700 деталей».

говорится в сообщении.

В свою очередь глава республики поставил задачу сформировать заказы для отечественных предприятий на основе кооперации.

экономика