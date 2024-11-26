Какие изменения ждут автопром Узбекистана

«В следующем году намечено произвести 450 тысяч автомобилей и довести экспорт до 700 миллионов долларов. Планируется усилить кооперацию с региональными предприятиями и увеличить локализацию. В частности, будет реализовано 63 проекта на 325 миллионов долларов по освоению производства 700 деталей».