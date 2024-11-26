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Власти Ростова-на-Дону планируют взять крупный кредит

Администрация Ростова решила взять два банковских кредита.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону власти планируют взять в кредит крупную сумму. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Местные власти рассчитывают привлечь два банковских кредита общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Такая сумма необходима для погашения долгов и покрытия дефицита бюджета.

За первый кредит администрация Ростова-на-Дону рассчитывает заплатить до 439,9 миллиона рублей, а второй — 384,9 миллиона рублей. Средняя ставка составляет 27,5% годовых. Предоставить кредитные средства необходимо до 27 декабря.