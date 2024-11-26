Власти Ростова-на-Дону планируют взять крупный кредит

За первый кредит администрация Ростова-на-Дону рассчитывает заплатить до 439,9 миллиона рублей, а второй — 384,9 миллиона рублей. Средняя ставка составляет 27,5% годовых. Предоставить кредитные средства необходимо до 27 декабря.