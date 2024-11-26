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Почти 37 тысяч работников не достаёт в Новосибирской области

На одного потенциального работника приходится 4,6 открытых вакансий.

Источник: Freepik

К концу III квартала 2023 года в Новосибирской области заявленная потребность в работниках составила 36,8 тыс. человек, что вывело регион на третье место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края и Кузбасса, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на исследования консалтингового агентства FinExpertiza.

Разрыв между количеством вакансий и числом официально зарегистрированных безработных в области составляет 28,8 тыс. человек. На одного соискателя в Новосибирской области приходится 4,6 вакансий, что свидетельствует о нормальной конкуренции на рынке труда. В целом по Сибири потребность в работниках составила 247,5 тыс. человек, а разрыв с числом безработных — 189,6 тыс. человек.

В России работодатели нуждаются в 1,99 млн работников, при этом разрыв с числом зарегистрированных безработных составляет 1,6 млн человек.

занятость