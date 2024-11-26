Почти 37 тысяч работников не достаёт в Новосибирской области

Разрыв между количеством вакансий и числом официально зарегистрированных безработных в области составляет 28,8 тыс. человек. На одного соискателя в Новосибирской области приходится 4,6 вакансий, что свидетельствует о нормальной конкуренции на рынке труда. В целом по Сибири потребность в работниках составила 247,5 тыс. человек, а разрыв с числом безработных — 189,6 тыс. человек.