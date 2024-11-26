На бирже доллар продается возле отметки 498 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 26 ноября на 11:00 составил 498,62 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По данным kurs.kz, в обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составил 503 тенге, Алматы — 504 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 26 ноября составляет 498,51 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.