Туристы заплатят десятки миллионов рублей за посещение Екатеринбурга

Налог начнет действовать с 1 января 2025 года. Поначалу ставка по нему составит 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 — 3%, максимум 5%. Минимальный размер платы в день с человека составит 100 рублей.
Налог не целевой, но для развития туризма будет подготовлен проект программы. Деньги планируется направлять на развитие туризма. По расчетам мэрии, только за 2025 год в казну поступит около 84 млн рублей.
Туристов младше 18 лет решено освободить от уплаты турналога.
«Была создана рабочая группа, в которую вошли представители администрации и депутаты. Большинство поддержали это направление», — отметила глава департамента финансов города Анна Турунцева.