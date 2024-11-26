Беларусь и Пакистан может связать прямой авиарейс

По его словам, вопрос запуска авиарейса стоит наравне с созданием транспортных коридоров в Китай, Афганистан, Центральную Азию и Беларусь. Алим Хан подчеркнул, что это ключевые приоритеты для страны. Он также добавил, что Пакистан рассматривает Беларусь как ключевого инвестиционного партнера, аналогичного Азербайджану и Турции.