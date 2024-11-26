Беларусь и Пакистан может связать прямой авиарейс

«Пакистан работает над запуском прямых рейсов в Москву и Беларусь в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связанности», — цитирует министра пакистанское издание The News International.
По его словам, вопрос запуска авиарейса стоит наравне с созданием транспортных коридоров в Китай, Афганистан, Центральную Азию и Беларусь. Алим Хан подчеркнул, что это ключевые приоритеты для страны. Он также добавил, что Пакистан рассматривает Беларусь как ключевого инвестиционного партнера, аналогичного Азербайджану и Турции.
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в свою очередь отметил, что запуск прямых рейсов и создание торговых коридоров имеют решающее значение для укрепления двусторонних связей между двумя государствами. Ранее сообщалось, что Минск и Исламабад планируют подписать соглашение по автомобильным перевозкам грузов.
Напомним, 25 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Пакистан.
Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом, встреча пройдет в узком и расширенном форматах с участием членов делегаций. В повестке дня — вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также региональная и глобальная безопасность. Планируется, что по итогам визита будет подписан пакет документов.