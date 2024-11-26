Зарядные станции для электромобилей установят около станции метро «Юго-Западная»

«Столица одобрила арендатору городского земельного участка размещение пяти зарядных станций для электромобилей. Они появятся рядом с торгово-развлекательным центром на проспекте Вернадского, вблизи южного вестибюля станции “Юго-Западная” Сокольнической линии метро. Это решение принято для повышения комфорта и доступности инфраструктуры для владельцев электрических транспортных средств», — рассказал Максим Гаман.
Новые зарядные станции будут соответствовать всем городским стандартам и приказам столичного Департамента транспорта.
Возможность устанавливать на арендованных земельных участках станции для зарядки электромобилей появилась у столичных предпринимателей в 2023 году. Для этого им необходимо обратиться с заявлением и проектом размещения объекта в специальную межведомственную комиссию. После ее одобрения заключается дополнительное соглашение к договору аренды.
С 2019 года в Москве действует упрощенная схема установки на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов и хозяйственных строений. Их перечень постоянно пополняется. В 2021 году в него добавили сооружения спортивного назначения и аттракционы, в 2022-м для отдельных категорий арендаторов — сооружения маркетингового назначения и вспомогательные некапитальные объекты (например, бытовые городки и быстровозводимые складские помещения).