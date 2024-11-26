Зарядные станции для электромобилей установят около станции метро «Юго-Западная»

С 2019 года в Москве действует упрощенная схема установки на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов и хозяйственных строений. Их перечень постоянно пополняется. В 2021 году в него добавили сооружения спортивного назначения и аттракционы, в 2022-м для отдельных категорий арендаторов — сооружения маркетингового назначения и вспомогательные некапитальные объекты (например, бытовые городки и быстровозводимые складские помещения).