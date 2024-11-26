Треть казахстанцев покупают жильё в кредит

«При этом в октябре было заключено 39 143 сделки купли-продажи недвижимости. Таким образом, треть сделок в РК оформляется в ипотеку».
Общая сумма ипотеки, которую взяли казахстанцы в банках в октябре, составляет 220,1 млрд тенге. Это на 9% больше, чем месяцем ранее.
На данный момент в стране насчитывается 585 тысяч казахстанцев с действующей ипотекой. Некоторые из них имеют по несколько жилищных займов (общее количество контрактов — 612 тысяч).
«Суммарно все действующие ипотечники должны банкам 6,4 трлн тенге».