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Треть казахстанцев покупают жильё в кредит

По данным аналитического центра ПКБ, в октябре банки выдали 12, 9 тыс ипотечных займов, передаёт BaigeNews.kz. Это на 11% больше, чем в сентябре.

Источник: Baigenews

«При этом в октябре было заключено 39 143 сделки купли-продажи недвижимости. Таким образом, треть сделок в РК оформляется в ипотеку».

говорится в сообщении.

Общая сумма ипотеки, которую взяли казахстанцы в банках в октябре, составляет 220,1 млрд тенге. Это на 9% больше, чем месяцем ранее.

На данный момент в стране насчитывается 585 тысяч казахстанцев с действующей ипотекой. Некоторые из них имеют по несколько жилищных займов (общее количество контрактов — 612 тысяч).

«Суммарно все действующие ипотечники должны банкам 6,4 трлн тенге».

добавили аналитики.
экономика
недвижимость
ипотека