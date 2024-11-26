Хлебозавод закрыли в Хабаровском крае из-за нарушений

В Хабаровском крае приставы приостановили деятельность хлебозавода из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Несоответствие товарного соседства, несоблюдение сроков хранения продуктов, отсутствие документов у сотрудников и следы жизнедеятельности грызунов были обнаружены во время проверки Роспотребнадзора.
Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По решению суда предприятие признали виновным по административной статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так как обнаруженные нарушения несут прямую угрозу для здоровья людей, приставы начали исполнять решение как можно быстрее.
«Начав исполнительное производство, сотрудники службы выехали по адресу нахождения хлебозавода и, опечатав его, приостановили деятельность на 30 суток, в течение которых все установленные нарушения должны быть устранены», — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.
Если компания самовольно начнет работу, то юридическое лицо ждет уголовная ответственность за неисполнение приговора суда.
Сотрудники органов принудительного исполнения продолжают постоянный контроль за исполнением требований.