Хлебозавод закрыли в Хабаровском крае из-за нарушений

«Начав исполнительное производство, сотрудники службы выехали по адресу нахождения хлебозавода и, опечатав его, приостановили деятельность на 30 суток, в течение которых все установленные нарушения должны быть устранены», — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.