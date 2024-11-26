В РФ рассматривают возможность выпуска общественного транспорта в Донбассе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Возможность восстановления выпуска общественного транспорта в Донбассе сейчас рассматривается, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он напомнил, что сейчас реализуется программа обновления общественного транспорта в России, в рамках которой в стране обновлено 13 тыс. единиц различных автобусов, троллейбусов и трамваев. При этом в программе участвует только отечественный транспорт, уточнил министр.
«Здесь решаем задачу создания новых рабочих мест, восстановление производств, которые были закрыты, потому что исключительно отечественный общественный транспорт сегодня ходит по улицам городов РФ. У нас, по сути, восстановлены заводы “Волгабас”, в Энгельсе троллейбусный завод стоял на приколе, а сегодня он активно работает и загружен, развивается новое производство трамваев инновационных. В Донбассе мы тоже рассматриваем возможность восстановления», — сказал Старовойт.
Он также отметил программу по строительству «Камазом» электробусов для Москвы, где сейчас используется более 6 тыс. таких автобусов.