В РФ рассматривают возможность выпуска общественного транспорта в Донбассе

«Здесь решаем задачу создания новых рабочих мест, восстановление производств, которые были закрыты, потому что исключительно отечественный общественный транспорт сегодня ходит по улицам городов РФ. У нас, по сути, восстановлены заводы “Волгабас”, в Энгельсе троллейбусный завод стоял на приколе, а сегодня он активно работает и загружен, развивается новое производство трамваев инновационных. В Донбассе мы тоже рассматриваем возможность восстановления», — сказал Старовойт.